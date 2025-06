Napoli, Shaquille O’Neal è pronto a entrare nel progetto

Il Napoli Basket è già proiettato verso la stagione 2025/2026 e lo dimostra con mosse ambiziose e strategiche, sia sul piano dirigenziale che su quello mediatico, ovvero l’ingresso di Shaquille O’Neal.

Come dichiarato da Matt Rizzetta, proprietario del club: “Già a lavoro”, e le prime mosse lasciano intendere un futuro carico di aspettative.

James Laughlin nuovo General Manager: da Golden State a Napoli

Il primo grande colpo messo a segno riguarda la scelta del nuovo General Manager. A ricoprire questo ruolo sarà James Laughlin, figura di assoluto prestigio con un curriculum di altissimo livello. Laughlin ha fatto parte dello staff tecnico dei Golden State Warriors durante l’era di Steph Curry, contribuendo a uno dei cicli vincenti più iconici della storia recente della NBA. Più recentemente, ha lavorato nel front office dei New Orleans Pelicans, maturando ulteriore esperienza nella gestione sportiva.

Il sito americano Yardbarker.com, specializzato in notizie sportive, ha commentato così la nomina: “Per il Napoli Basket, assicurarsi un leader con l’esperienza e il successo di Laughlin è un colpo di fortuna significativo, che promette un futuro entusiasmante per la squadra sotto la sua guida”. Un riconoscimento importante che sottolinea l’ambizione internazionale del progetto partenopeo.

Iscrizione completata e Shaquille O’Neal vicino all’annuncio

Nel frattempo, il Napoli Basket ha già compiuto il primo passo per l’iscrizione al campionato di Serie A 2025/2026, segnale chiaro della serietà e dell’organizzazione della società. Ma non finisce qui.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società è pronta a ufficializzare l’ingresso nel progetto di una figura leggendaria del basket mondiale: Shaquille O’Neal. La presenza dell’ex stella NBA sarebbe “monumentale” – in tutti i sensi – sia per l’impatto mediatico che per il potenziale apporto nel marketing e nello sviluppo del brand Napoli Basket a livello internazionale.

Panchina ancora in fase di valutazione

Sul fronte allenatore, sembra sfumare la candidatura di Francesco Cavaliere, storico assistente, che si allontana dal ruolo di head coach. Al momento, però, non emergono ulteriori nomi o rumors concreti, ma è chiaro che la società sta valutando con attenzione chi affidare la guida tecnica della squadra per la prossima stagione.