Napoli si aggiudica il derby con Scafati e riprende la vetta raggiungendo Forlì

Vittoria, la seconda consecutiva, e riacquisto della vetta in coabitazione con l’Unieuro Forlì. Doppio spumante da stappare per la Ge.Vi Napoli dopo avere messo le mani per 78-68 sul derby campano d’alta quota con la Givova Scafati. Ospiti con la partita tra le mani dopo dieci minuti, poi, dal secondo quarto in avanti, i partenopei hanno preso le chiavi della gara e le hanno infilate nella serratura della vittoria. Marini e Parks, nel perfetto coro della compagine di coach Pino Sacripanti, hanno regalato pregevoli assoli, a nulla è valsa, tra gli ospiti, l’ottima vena di Charles Thomas. Scafati resta comunque seconda e in pienissima corsa per le “Final Eight” di Coppa Italia.

PRIMO QUARTO – Nei primi minuti l’equilibrio sembra regnare sovrano, è Lombardi a dare il via al cecchinaggio della Ge.Vi, Sergio e l’ex Withu Bergamo Basket Jackson, sull’altro versante, non sono da meno e portano i gialloblù avanti per 14-7. Mayo cerca di ricucire ma Rossato e Thomas affondano la lama e Scafati fa suoi i primi dieci minuti con il punteggio di 24-13.

SECONDO QUARTO – Marini lucida bene le mani e sciorina otto punti in serie che sembrano tramortire la Givova, Sandri e Iannuzzi, con Parks che prosegue a meraviglia il discorso, tracciano il fossato del più cinque partenopeo. Palumbo riporta sotto Scafati ma è Napoli a condurre le danze sul 44-42 all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO – Parks è una furia incontenibile e porta Napoli a quindici incollature di vantaggio. Scafati cerca di contenere come può ma non impedisce ai partenopei di andare a dieci minuti dal termine avanti per 63-50.

ULTIMO QUARTO – La Ge.Vi prova a disegnare sul pitturato il punto esclamatico con i suoi colori ma la Givova prova generosamente a cambiare il copione della gara cercando di approfittare delle defezioni di Lombardi e Sandri alle prese con troppi falli. Tre punti di Thomas dalla lunetta rilanciano gli ospiti ma Marini, dopo essersi visto fischiare un fallo tecnico, trova subito il modo per farsi perdonare estraendo dal cilindro quattro punti che proiettano Napoli sul monte vittoria per 78-68.

MIGLIORI IN CAMPO

PIERPAOLO MARINI (GEVI NAPOLI): non è la prima volta che porta l’acqua più consistente al mulino dei suoi, una grande prova di maturità e di autorità lo portano a prendere per mano i partenopei e a condurli a una vittoria che fa toccare di nuovo loro il cielo della classifica con tutta la mano.

CHARLES THOMAS (GIVOVA SCAFATI): una forza della natura, non è scoperta di oggi, cecchina e ricecchina ed è il suo modo per ringraziare madre natura di avergli dato due mani dorate per cercare (e trovare) fortuna nel rutilante mondo della palla a spicchi.

TABELLINO

GE.VI NAPOLI: Marini 18, Parks 17, Lombardi 10, Iannuzzi 9, Mayo 8, Sandri 8, Zerini 4. Monaldi 4, Uglietti, Klacar, Cannavina, Aldi. Coach: Pino Sacripanti.

Tiri liberi: 18 su 21, rimbalzi 35 (Iannuzzi 10), assist 15 (Monaldi 5)

GIVOVA SCAFATI: Thomas 22, Rossato 11, Palumbo 10, Cucci 9, Sergio 7, Jackson 5, Benvenuti 2, Musso 2, Dincic, Marino. Coach: Alessandro Finelli.

ARBITRI

Andrea Masi di Firenze, Duccio Maschio di Firenze e Moreno Almerigogna di Trieste.