Napoli supera Forlì e si riprende la vetta della classifica

Vittoria e ripresa della vetta. La Ge.Vi Napoli non stecca nella sfida contro la Pallacanestro Forlì al “PalaBarbuto” e si impone per 75-69. I partenopei hanno condotto l’incontro dall’alfa all’omega sospinti soprattutto dal trio Mayo, Zerini, Marini, tutti in doppia cifra. I romagnoli di coach Sandro Dell’Agnello interrompono una serie positiva di quattro vittoria nonostante la buona vena del duo Rush-Giachetti.

PRIMO QUARTO – Forlì si alza subito in quota con un 5-0 dimostrando le sue intenzioni bellicose. Napoli risponde soprattutto con Zerini e Mayo e riesce ad allungare ma l’UniEuro si riporta a una sola lunghezza di ritardo (21-20). Landi va a canestro ma non impedisce ai partenopei di chiudere il quarto avanti per 23-22.

SECONDO QUARTO – Roderick e Giachetti portano i forlivesi al sorpasso, Mayo riesce a tenere avanti Napoli con la sua presenza autorevole sul pitturato e soprattutto con un canestro in contropiede e alcuni punti dalla lunetta, Giachetti sforna quattro canestri di fila ma Napoli detta ancora legge all’intervallo lungo per 39-35.

TERZO QUARTO – Landi e Rush tengono Forlì a contatto, Rodriguez sforna una tripla e Bruttini porta gli ospiti a un solo punto di ritardo: 47-46. Marini sospinge Napoli a sei lunghezze di vantaggio, i libri di Rodriguez e il canestro di Natali tengono gli ospiti a contatto: Napoli 54- Forlì 52 a dieci minuti dal termine.

ULTIMO QUARTO – Napoli si alza in quota con una tripla di Monaldi e un acuto di Zerini, Roderick segna una tripla , Giachetti porta la situazione in parità a quota sessantanove e riapre i giochi. Lombardi e una schiacciata di Parks consentono però a Napoli di mettere l’ultima parola sul match a suo favore per 75-69.

TABELLINO

GE. VI NAPOLI: Mayo 15, Zerini 14, Marini 12, Lombardi 9, Parks 9, Uglietti 8, Iannuzzi 3, Monaldi 3,.Parks 2. N.e : Klacar. Coach: Pino Sacripanti.

Tiri liberi: 23 su 27, rimbalzi 33 (Lombardi 8), assist 12 (Mayo, Marini 4)

UNIEURO FORLI’: Giachetti 15, Rush 13, Roderick 9, Rodriguez 8, Bruttini 7, Bolpin 5, Natali 3, Campori, Dilas, Ndour. Coach: Sandro Dell’Agnello.

Tiri liberi: 14 su 24, rimbalzi 32 (Roderick 8), assist 10 (Roderick 7).

ARBITRI

Gagliardi, Marziali e De Biase.