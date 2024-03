Napoli-Treviso, tensione a fine partita tra i coach Milicic e Vitucci

Nel pomeriggio Napoli, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, ha prevalso in campionato su Treviso, 95-81. Una vittoria netta grazie ai 53 punti del duo Brown-Sokolowski (31 il primo, 22 il secondo). Dopo il suono della sirena finale c’è stato però un episodio di tensione tra gli allenatori delle due formazioni: quando Frank Vitucci ha stretto la mano a Igor Milicic, gli ha rivolto anche qualche parola da cui è nato un breve battibecco, al termine del quale il coach croato si è liberato dalla stretta di mano spingendo via il collega.

Storie tese tra Frank Vitucci e Igor Milicic alla sirena di GeVi Napoli-Nutribullet Treviso pic.twitter.com/7WokiXTv8f — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 3, 2024

Nel post-partita, in conferenza stampa, Vitucci ha preferito non entrare nel merito del suo atteggiamento nervoso durante e dopo la gara. L’allenatore di Treviso ha ammesso che alcuni fischi arbitrali non gli sono piaciuti, sottolineando come non voglia però togliere meriti a Napoli. Vitucci ha poi aggiunto: “Ci sono stati degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti, non tanto da parte degli arbitri…”. Un riferimento a Milicic?

Foto: Napoli Basket