Napoli valuta la rescissione con Guglielmo Caruso: quale futuro per l’ex Milano?

L’avventura di Guglielmo Caruso al Napoli Basket potrebbe già essere ai titoli di coda. Il centro classe 1999, arrivato con aspettative importanti per dare profondità al reparto lunghi, sta vivendo un inizio di stagione complicato in LBA Serie A.

Nelle prime giornate di campionato, Caruso ha prodotto 4,8 punti e 2,1 rimbalzi di media in 12,1 minuti: numeri considerati insufficienti dallo staff tecnico partenopeo, che si aspettava un impatto diverso in termini di presenza fisica, continuità e produttività.

Secondo Cronache di Napoli, le prestazioni del giocatore “non hanno impressionato lo staff tecnico di Napoli”, portando società e atleta a valutare soluzioni alternative.

Verso l’addio: si lavora alla risoluzione del contratto

Sempre secondo la testata napoletana, Caruso e il club starebbero lavorando a una risoluzione consensuale del contratto. Il suo agente è già attivo per trovare una nuova destinazione al lungo italiano, che potrebbe ripartire da un club dove ritrovare minutaggio e fiducia.

La decisione — se confermata — segnerebbe una svolta significativa nel roster costruito da coach Milicic, che aveva puntato su Caruso per garantire rotazioni più ampie nel reparto lunghi.

Napoli sul mercato: priorità a un lungo comunitario

Con l’uscita di Caruso sempre più probabile, la GeVi Napoli ha già iniziato a guardarsi attorno. L’intenzione della dirigenza è chiara: inserire un lungo comunitario con caratteristiche differenti rispetto a Caruso.

Il nuovo profilo cercato dal club dovrà garantire più presenza fisica sotto canestro, migliori letture difensive e solidità a rimbalzo, aspetto dove Napoli ha mostrato più criticità.

Capacità di protezione del ferro

La squadra partenopea ha infatti spesso sofferto a rimbalzo e nella difesa del pitturato: un lungo di maggiore impatto potrebbe rappresentare il tassello necessario per mantenere competitività nella lotta ai playoff.

Quale futuro per Napoli e per Caruso?

Se la separazione verrà formalizzata, per il Napoli Basket si aprirà un nuovo capitolo di mercato, con la necessità di trovare rapidamente un rinforzo capace di incidere da subito in Serie A.

Per Guglielmo Caruso, invece, potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi in un contesto diverso. Talentuoso, fisico e ancora giovane, il giocatore resta un profilo appetibile per diverse squadre italiane ed europee.