Nasce la Supercoppa di EuroLega: prima edizione ad Abu Dhabi, ecco le 4 partecipanti

Nella giornata di oggi EuroLeague ha annunciato la nascita di una nuova competizione, che aprirà la stagione europea tra poche settimane: l’EuroLeague SuperCup, una sorta di Supercoppa Europea che per la prima volta sarà di scena ad Abu Dhabi, alla Etihad Arena, il 18 e 19 settembre. Il nuovo mini-torneo vedrà la partecipazione di 4 squadre: contrariamente a quanto avviene nel calcio però, dove si affrontano solo la vincente della Champions League e quella dell’Europa League, qui non c’è alcun coinvolgimento dell’EuroCup. I 4 club che saranno in campo ad Abu Dhabi sono le due finaliste dell’ultima edizione dell’EuroLega, quindi Olympiacos e Real Madrid, la squadra vincitrice del torneo nel 2025, il Fenerbahçe, più Dubai Basketball in qualità di squadra ospitante.

Si inizierà il 18 settembre con le due semifinali in gara secca, Olympiacos contro Fenerbahçe e Real Madrid contro Dubai, e poi si procederà il giorno successivo con la finale per la coppa (e la finalina per il terzo posto). Si tratta della seconda volta che l’EuroLega si “appoggia” ad Abu Dhabi per una delle sue manifestazioni più importanti: nel 2025 l’Etihad Arena aveva ospitato le Final Four, che dovrebbero ritornare negli Emirati Arabi Uniti anche nel 2027 e nel 2029.