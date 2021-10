Nasce un nuovo programma televisivo sul basket

A breve in tv un nuovo programma sul basket. Andrà in onda su DMAX e a condurlo ci sarà Gianluca Gazzoli, speaker di radio Deejay.

Si chiamerà Basket Zone e andrà in onda su uno dei canali free del gruppo Discovery, media company che detiene i diritti per la trasmissione del campionato di Serie A. Insieme a Gazzoli ci sarà anche Andrea Meneghin, da anni seconda voce nelle partite più importanti. Si partirà dal 3 Novembre, probabilmente con cadenza settimanale mentre non è ancora noto l’orario di messa in onda.

Il contenitore, però, non dovrebbe essere un semplice approfondimento sul campionato italiano ma ci sarà anche un aspetto più divulgativo: “Sarà un viaggio per scoprire, ogni puntata, cosa rende la pallacanestro così speciale e perché una volta che ci finisci dentro non puoi più smettere”, scrive Gazzoli sul suo profilo Instagram.

