“Nascondetevi infami, sappiamo chi siete”: Rieti CONDANNA lo striscione intimidatorio esposto al PalaSojourner

La RSR Sebastiani Rieti ha diffuso un comunicato ufficiale in merito all’esposizione di uno striscione intimidatorio apparso questa mattina all’ingresso del PalaSojourner di Rieti, recante la scritta “Nascondetevi infami, sappiamo chi siete”.

La presa di distanza della Sebastiani Rieti

La società ha reso noto di aver immediatamente informato le autorità competenti circa la presenza dello striscione, ribadendo la propria totale estraneità ai fatti e prendendo fermamente le distanze da quanto accaduto.

Nel comunicato si legge:

“Un atto intimidatorio che arreca ulteriore danno a una società, la nostra, che nulla ha a che fare con questa tragica storia se non come parte fortemente lesa. Non accettiamo che una vicenda, già di per sé estremamente tragica, generi altro odio”.

La Sebastiani sottolinea come lo striscione rappresenti un gesto grave e inaccettabile, che colpisce non solo il club ma l’intera comunità sportiva reatina.

Appello alla città: “Rieti si opponga alla spirale d’odio”

Nel suo intervento, la società invita la città di Rieti e i propri tifosi a prendere le distanze da gesti di odio e intimidazione, riaffermando i valori di rispetto e sportività che da sempre contraddistinguono la squadra:

“Non accettiamo che la nostra Società, da sempre portatrice dei valori più sani dello sport e della correttezza, venga associata a tutto questo odio con uno striscione intimidatorio apposto sui cancelli di quella che è la nostra casa. Chiediamo che la nostra città si opponga a questa spirale d’odio e dimostri con forza la sua lontananza da chi ha commesso questo gesto.”

Le indagini in corso

La RSR Sebastiani Rieti ha confermato di aver collaborato fin da subito con le forze dell’ordine per fare chiarezza sull’accaduto. Le autorità stanno procedendo con le verifiche necessarie per identificare i responsabili dell’esposizione dello striscione.

Con questo comunicato, la Sebastiani ribadisce la propria posizione di fermezza contro ogni forma di intimidazione o violenza, richiamando il mondo del basket e la città di Rieti all’unità e al rispetto dei valori sportivi che la squadra rappresenta.

Fonte: Real Sebastiani Rieti