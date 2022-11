Una delle figlie di Kobe Bryant, Natalia, sta affrontando un problema di stalking piuttosto serio in questo momento. La diciannovenne ha presentato una richiesta di ordine restrittivo temporaneo contro il suo stalker, hanno riferito fonti a TMZ Sports. Secondo quanto riferito, il sospetto, un certo Dwayne Kemp, ha cercato di contattare Natalia quando aveva 17 anni.

Da allora i documenti acquisiti da TMZ hanno mostrato un comportamento sempre più inquietante da parte di Kemp. Lo stalker ha fatto di tutto per cercare di localizzare Natalia Bryant. Questo include lui che si presenta alla casa della sua confraternita e lui che cammina per il campus con i fiori in mano. Ciò ha causato grande paura a Bryant e alla sua famiglia. Secondo quanto riferito, Kemp è convinto che lui e Natalia abbiano una relazione.

Ciò che rende pericolosa questa situazione per Natalia Bryant è il recente comportamento dello stalker. Nello stesso rapporto di TMZ, il sito ha rivelato che lo stalker ha acquistato diverse armi negli ultimi mesi. L’uomo è stato anche arrestato almeno quattro volte prima, con uno di quegli arresti che coinvolgevano armi da fuoco.

Anche il dipartimento di polizia di Los Angeles sta chiedendo un ordine restrittivo temporaneo per Kemp, che gli proibirebbe di avvicinarsi a meno di 200 metri da Natalia Bryant.

