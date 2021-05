Prosegue la campagna acquisti della BIG3, la lega estiva di 3 vs 3 creata da Ice Cube.

Secondo Yahoo! Sports ci sono altri tre ex NBA che avrebbero aderito all’edizione 2021 della lega. Si tratta di Nate Robinson, Jason Richardson e Larry Sanders che giocheranno per i Tri-State.

BIG3 NEWS: Former NBA players Nate Robinson, Jason Richardson and Larry Sanders are returning to @TheBig3 for 2021 season and all will play for Tri-State, sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 13, 2021