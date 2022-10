Giornate contrassegnate dalle brutte notizie per il mondo NBA. Dopo la scoperta del cancro al cervello di Dikembe Mutombo, anche Nate Robinson ha comunicato seri problemi di salute.

Il tri-vincitore dello Slam Dunk Contest, ha annunciato di soffrire di insufficienza renale da ormai quattro anni e di aver dovuto iniziare un ciclo di cure.

Mi sto sottoponendo a cicli di cure per insufficienza renale. Ho tenuto la cosa privata per quattro anni ma adesso voglio condividerla per dare voce a tutti coloro i quali hanno problemi a parlare delle loro malattie. Uniamoci tutti per una causa più grande. Non sono mai stato un leader vocale, ho sempre preferito dare l’esempio concretamente ma adesso è giunto il momento di parlare e aiutare tutti colo i quali soffrono di insufficienza renale. Sono grato per le cure e il supporto che ho ricevuto e continuerò a ricevere, spero che attraverso questo annuncio possa aiutare altre persone nella mia stessa situazione.