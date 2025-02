Nate Robinson si è sottoposto con successo a un trapianto di rene

L’ex giocatore NBA, Nate Robinson, ha subito con successo un trapianto di rene, dopo aver annunciato nella primavera del 2024 di essere alla ricerca di un donatore per il suo rene malato.

L’ex playmaker NBA ha ricevuto il nuovo organo durante un intervento chirurgico durato diverse ore, iniziato nella mattinata di venerdì presso il University of Washington Medical Center di Seattle, come riportato da Baxter Holmes di ESPN.

Robinson scoprì per la prima volta quasi 20 anni fa, quando giocava per i New York Knicks, che i suoi reni non funzionavano correttamente e che, prima o poi, avrebbe avuto bisogno di un trapianto. Successivamente, nel 2021, apprese che i suoi reni stavano cedendo e iniziò a sottoporsi a trattamenti di dialisi settimanali. Nella primavera del 2024, Robinson annunciò pubblicamente di aver bisogno di un trapianto.

Nel corso della sua carriera NBA, durata 11 stagioni, Robinson ha mantenuto una media di 11 punti, 2.3 rimbalzi e 3 assist a partita.

Tra i suoi momenti più memorabili sul parquet, spiccano le tre vittorie nel prestigioso NBA Slam Dunk Contest, conquistate nel 2006, 2009 e 2010. La sua energia, il suo atletismo e il suo spirito combattivo hanno lasciato un segno indelebile nei tifosi e nella storia della lega.

Con questo trapianto, Nate Robinson inizia un nuovo capitolo della sua vita, con la speranza di recuperare la piena salute e continuare a ispirare le persone dentro e fuori dal campo.

