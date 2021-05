Sfumata la possibilità di accedere ai Giochi Olimpici di Tokyo al Preolimpico di Graz (USA, Francia e Giappone le qualificate), la Nazionale 3×3 Femminile si trasferisce oggi a Debrecen (Ungheria), dove dal 4 al 6 giugno gioca l'”Universality Olympic Qualifying Tournament”, ovvero l’ultima possibilità di ottenere un biglietto per Tokyo.

Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B insieme a Cina Taipei (già affrontata e battuta a Graz) e Iran, mentre il girone A è composto da Ungheria, Paesi Bassi ed Estonia.

L’Italia esordirà il 5 giugno alle 18.00 con Cina Taipei e poi tornerà in campo alle 20.10 contro l’Iran. La prima classificata dei due gironi accede direttamente alla semifinale, seconde e terze spareggiano incrociando l’altro gruppo.

Per i Giochi Olimpici di Tokyo si qualifica una sola squadra.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA3x3.

La squadra Azzurra è composta da sei giocatrici, le stesse che hanno viaggiato in direzione Graz: coach Capobianco ha tempo fino al 3 giugno per cambiare il quartetto che scenderà in campo.

Le Azzurre

Giulia Ciavarella (1997, 1.82, Fila San Martino Lupari)

Chiara Consolini (1988, 1.82, Passalacqua Ragusa)

Rae Lin D’Alie (1987, 1.60, Segafredo Zanetti Bologna)

Marcella Filippi (1985, 1.86, Panthers Roseto)

Sara Madera (2000, 1.88, PF Broni 93)

Giulia Rulli (1991, 1.85, PF Broni 93)

Lo Staff

Allenatore: Andrea Capobianco

Fisioterapista: Irene Munari

Il Programma

31 maggio

Trasferimento da Graz a Debrecen

1-2-3-4 giugno

Allenamenti

5 giugno

18.00 Italia-Cina Taipei

20.10 Italia-Iran

6 giugno

Finali

7 giugno

Fine raduno

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.