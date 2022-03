Nik Stauskas negli ultimi due giorni ha fatto a suo modo la storia della G-League, segnando 100 punti totali in due partite consecutive. Prima 57, sesto migliore score della Lega di sviluppo, e poi 43 con la maglia dei Grand Rapids Gold. Stauskas, che è stato a lungo in NBA ed ha avuto anche una breve esperienza col Baskonia in Eurolega, ha attirato ovviamente su di sé un’elevata attenzione, tanto che i Boston Celtics lo hanno messo sotto contratto.

Come riportato da Adrian Wojnarowski, Stauskas firmerà un contratto biennale con i Celtics. In carriera il prodotto di Michigan ha segnato 6.8 punti di media in 337 gare di NBA.

Nik Stauskas is signing a two-year deal with the Boston Celtics, his agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. Stauskas had an historic week, scoring 100 points on 57 and 43 point performances in back-to-back games for Grand Rapids.

