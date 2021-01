NBA 2021: le tre squadre favorite nella corsa al titolo

La stagione ufficiale dell’NBA è ripartita da poco, con un calendario compresso e ridimensionato sia dagli impegni nelle altre manifestazioni, sia a causa della pandemia. Diamo allora uno sguardo alle squadre che quest’anno avranno più chance di conquistare l’anello.

Con il match Brooklyn Nets vs Golden State Warriors, che ha visto i padroni di casa imporsi con il punteggio di 125 a 99, nella notte italiana tra il 22 dicembre e il 23 dicembre ha avuto ufficialmente inizio la stagione NBA 2020/21. Rispetto a quelle precedenti, la 75esima edizione del campionato di basket statunitense si giocherà tuttavia seguendo un nuovo format.

In un formato tutto nuovo, lo scorso dicembre è ripartito il grande show dell’NBA.

NBA 2021: che cosa cambia

Iniziata in ritardo rispetto alle passate stagioni, la nuova stagione NBA si è dovuta adeguare ad alcune norme di sicurezza. Per far fronte ad alcuni problemi di calendario e limitare gli spostamenti delle squadre (per il 2021 non è stata prevista alcuna bolla), si è deciso di limitare la regular season a 72 incontri, anziché 82. Ogni team affronterà tre volte gli avversari della propria Conference, per un totale di 42 incontri. Sono ridotte a due, invece, le sfide con le squadre dell’altra Conference, per 30 partite in totale.

Il calendario della stagione regolare NBA 2021 è stato diviso in due parti, con una pausa di riposo (al posto degli All Star Games che quest’anno, purtroppo, non si giocheranno) tra la prima e la seconda fase. Salvo intoppi, la prima fase di campionato andrà dal 22 dicembre 2020 al 4 marzo 2021. La seconda di disputerà invece dall’11 marzo al 16 maggio. Il 22 maggio prenderanno via i playoff, il 22 giugno si disputeranno le finali di Conference, mentre tra l’8 e il 22 luglio sarà la volta delle finals.

NBA 2021: a chi andrà l’anello?

Nonostante l’avvio ritardato e lo stravolgimento delle regole, il campionato NBA 2021 promette di dare spettacolo. Se cambia il format, non cambiano però i nomi delle favorite per l’anello. Secondo i siti di scommesse NBA, quest’anno saranno ancora i campioni in carica dei Lakers la squadra da battere. In una stagione che, però, è ancora tutta da scrivere, vediamo dunque quali sono i team a cui i pronostici sorridono maggiormente.

I campioni di Los Angeles partono anche quest’anno come principali favoriti al titolo NBA.

Los Angeles Lakers – Come si diceva, i favoriti numero uno dei bookmaker NBA sono ancora loro: i Los Angeles Lakers di LeBron James . La stagione da vincitori nella bolla di Orlando li ha riconsacrati come indiscussi protagonisti della scena NBA, grazie al talento unico di King James e Anthony Davis . Per il primo l’età non sembra essere un problema (nonostante siano già 36 primavere), mentre il secondo ha deciso di rimanere con i compagni anche per questa stagione. Nel roster sono entrati anche altri importanti rinforzi: Dennis Schröder , l’ex Clippers Montrezl Harrell e il “fratello d’arte” Marc Gasol… è presto detto che sul podio dei favoriti ci siano proprio i Lakers.

Los Angeles Clippers – Fanno parte della Western Conference anche i secondi favoriti per la corsa al podio NBA. Si tratta dei Los Angeles Clippers che, dopo la mal digerita eliminazione inflitta dai Nuggets nel finale della passata stagione, hanno dato il ben servito a coach Rivers. In panchina è arrivato l’ex Cleveland Cavs Tyronn Lue . Spetterà a lui dimostrare di avere il carisma e la capacità di portare alla vittoria due campioni del calibro di Kawhi Leonard e Paul George .

Brooklyn Nets – Per il terzo gradino del podio guardiamo finalmente ai vertici della Eastern Conference. All’inseguimento di Anthony Davis e LeBron James, di Kawhi Leonard e Paul George ci sono i Nets di niente poco di meno che Kevin Durant e Kyrie Irving. Alla coppia d’oro di New York si è aggiunta un’altra stella: James Harden. Un tesoro inestimabile, che un uomo di esperienza come coach Steve Nash saprà sicuramente sfruttare.

Dare la caccia ai Lakers. Poterebbe essere questo il motto della stagione NBA 2021. Los Angeles Clipper e Brooklin Nets sono le principali contendenti per l’anello.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.