NBA 2k22: ufficiale la data di uscita del videogioco

La serie NBA 2k è sicuramente la più popolare tra gli appassionati di videogiochi e la versione NBA 2k22 è vicina all’uscita: dopo aver diffuso le varie copertine, qualche giorno fa 2k Games ha annunciato i rating dei principali protagonisti e già qualcuno ha storto il naso; oggi i produttori del gioco hanno annunciato la data di inizio di commercializzazione dello stesso nei principali store online e fisici.

La data di uscita sarà il prossimo 10 Settembre 2021: come sempre accaduto negli ultimi anni ci saranno diverse versioni del gioco, per la seconda volta disponibile anche sulle console Next Gen.

Standard Edition, 75th Anniversary Edition, Cross Gen Bundle e WNBA 25th Anniversary Edition: queste le 4 versioni del gioco, la terza in particolare (non disponibile negli store fisici) permetterà a chi la acquista di avere il gioco sia su next gen che sulle vecchie console.

L’edizione con bonus più ricchi è ovviamente la 75th Anniversary Edition (101€ su Amazon), che darà ai giocatori i seguenti benefici:

100K VC

10K MyTEAM Points

10 MyTEAM Tokens

Sapphire Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki, and Kevin Durant MyTEAM Cards

22 MyTEAM Promo Packs (Receive 10 at launch, then 3 per week for 4 weeks)

Diamond Jordan Shoe MyTEAM card

Coach Card MyTEAM Pack

10 Boosts for each MyCAREER Skill Boost type

10 Boosts for each Gatorade Boost type

4 Cover Athlete T-Shirts for your MyPLAYER

MyPLAYER backpack and arm sleeve

Custom-design skateboard for MyPLAYER