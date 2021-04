NBA – A Nicolò Melli il cinturone del miglior difensore, e intanto Doncic…

Ieri notte Nicolò Melli è partito in quintetto per la seconda volta consecutiva con i Dallas Mavericks, che hanno vinto contro gli Utah Jazz rimanendo imbattuti da quando hanno acquisito l’italiano. Dopo la gara, la prima in casa per lui, a Melli è anche stato fatto un regalo dalla squadra. L’ex Pelicans ha ricevuto il cinturone che premia il miglior difensore dei Mavs in quella partita.

Melli ha posato per una foto col cinturone del “Defensive Player of the Game”, in pieno stile wrestling. L’azzurro ha chiuso con 0 punti e 7 rimbalzi, ma è rimasto comunque in campo 32′ proprio per la sua tenacia in difesa.

L’ambientamento a Dallas di Melli procede comunque a gonfie vele. Dopo le parole di Luka Doncic dei giorni scorsi, il talento sloveno ha commentato la foto dell’azzurro col cinturone su Instagram. A quanto pare Doncic ha soprannominato Melli semplicemente “Italiano”, mentre dal canto suo il lungo ha giocato sulla forma fisica del compagno chiamandolo “Ciccio”. Un simpatico scambio tra i due europei che testimonia come il #44 si sia inserito perfettamente nello spogliatoio.

Melli ha segnato 3.8 punti di media in 5 partite con Dallas, giocando 17.8 minuti a partita contro gli 11.0 della prima parte di stagione a New Orleans.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.