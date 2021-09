La NBA quest’estate ha perso uno dei fratelli Antetokounmpo, visto che Kostas ha firmato in Francia con l’ASVEL Lyon-Villeurbanne dopo due anni ai Lakers con un two-way contract. Gli Antetokounmpo potrebbero però rimanere tre visto che, oltre a Giannis e Thanasis, in orbita NBA ora c’è anche Alex.

Alex Antetokounmpo è professionista da un anno: nell’estate 2020 aveva infatti scelto di giocare in Europa, all’UCAM Murcia. Nella sua prima stagione in Spagna, il greco ha giocato una sola partita con la prima squadra, rimanendo in campo appena 2′, e per il resto è stato con il Murcia B. Ora sarebbe in trattative ben avviate con i Toronto Raptors per firmare un Exhibit 10.

L’Exhibit 10 è un particolare tipo di contratto che lega un giocatore ad una franchigia attraverso la sua affiliata in G-League. Antetokounmpo sarà al training camp con i Raptors e, anche se non dovesse riuscire a convincerli a offrirgli un contratto standard o un two-way, riceverà un bonus in denaro per firmare con i Toronto 905 nella Lega di sviluppo. Il giocatore si era reso eleggibile per il Draft a luglio, ma non è stato scelto.

