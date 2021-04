Nella notte i Brooklyn Nets si sono confermati al primo posto nella Eastern Conference grazie alla vittoria sugli Indiana Pacers. A causa dei tanti infortuni, i Nets hanno dovuto fare a meno, tra gli altri, anche a Kyrie Irving e James Harden e hanno pertanto schierato il 39° quintetto diverso della loro stagione. La partita è comunque finita 130-113, merito di Kevin Durant ma anche di un sorprendente Alize Johnson.

KD ha chiuso con 40 punti e 10 assist, tirando col 67% dal campo. Johnson, firmato solo poche settimane fa, dalla panchina invece ha realizzato una doppia-doppia da 20 punti e 21 rimbalzi in 32′. I rimbalzi sono il suo career-high. Il giocatore, classe 1996, è diventato così il terzo in assoluto nella storia dei Brooklyn Nets con una partita da 20-20 uscendo dalla panchina, il primo dal 1997. Era inoltre da novembre 2018 che, in NBA, un giocatore non totalizzava almeno 20 punti e almeno 20 rimbalzi partendo in panchina.

