Il giorno di Natale si sono aperte ufficialmente le votazioni dei tifosi per l’All Star Game che si disputerà a Cleveland il mese prossimo. Poco fa la NBA ha annunciato i risultati del primo round, ovvero delle prime due settimane, che ha visto capeggiare da una parte Steph Curry e dall’altra Kevin Durant. I due ex compagni sono i giocatori più votati delle rispettive Conference, con Curry che ha preceduto di oltre mezzo milioni di voti LeBron James, finora.

La superstar dei Lakers è comunque il giocatore più votato nel frontcourt della Western Conference, davanti a Nikola Jokic e Paul George. Sarebbero loro tre i titolari pescati dall’Ovest se le votazioni finissero oggi e venissero conteggiate solo le preferenze dei tifosi. Tra le guardie invece sarebbero in quintetto Curry e Luka Doncic, che precede di qualche decina di migliaia di voti Ja Morant. Per quanto riguarda l’Est, in quintetto finirebbero virtualmente KD, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, DeMar DeRozan e James Harden.

Nessuna particolare sorpresa, se non forse la presenza di Klay Thompson come quarto più votato nel backcourt dell’Ovest nonostante non abbia ancora mai giocato. Il suo rientro sembra previsto comunque per questa settimana, quindi sarebbe disponibile per l’All Star Game.

Golden State’s Stephen Curry and Brooklyn’s Kevin Durant lead the Western and Eastern Conferences, respectively, in the first fan returns of NBA All-Star Voting presented by Tissot.

The next NBA All-Star fan voting update will be shared Thursday, Jan. 13. pic.twitter.com/B0kSITw4Sr

— NBA Communications (@NBAPR) January 6, 2022