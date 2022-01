Sono arrivati nelle scorse ore i risultati aggiornati delle votazioni dei tifosi per l’All Star Game 2022 di Cleveland, che ormai si avviano verso la conclusione. Rispetto al primo round, nel secondo c’è stato più di un cambiamento. In primis Ja Morant, che a suo di prestazioni dominanti ha superato Luka Doncic e, se contassero solo i voti dei tifosi e venissero annunciati oggi i titolari, partirebbe in quintetto, subito dietro Steph Curry tra le guardie più votate ad Ovest.

Un’altra sorpresa è il sorpasso di Andrew Wiggins su Paul George nel frontcourt della Western Conference. L’ala degli Warriors sta giocando una grande stagione, mentre Paul George è ancora infortunato e si teme non recupererà per l’All Star Game. Curry ad Ovest e Kevin Durant ad Est sono i più votati e attualmente sarebbero nominati capitani, inseguiti rispettivamente da LeBron James e Giannis Antetokounmpo.

Salgono anche le quotazioni di Russell Westbrook, passato da nono a sesto, e di Trae Young, che come Zach LaVine ha superato James Harden ed è la seconda guardia più votata ad Est. Sorprendente la presenza di LaMarcus Aldridge, 13.3 punti di media, nella Top 10 dei lunghi della Eastern Conference, scalzato Nikola Vucevic. I tifosi avranno tempo di votare fino al 22 gennaio a mezzanotte (ora americana).

Golden State’s Stephen Curry, Brooklyn’s Kevin Durant, Lakers‘ LeBron James and Bulls‘ DeMar DeRozan continue to lead in the NBA’s second All-Star Game fan voting returns: pic.twitter.com/Ml9CPPdvLi — Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2022