Questa notte, in diretta televisiva, sono stati annunciati tutte le riserve che prenderanno parte all’All Star Game di Cleveland del 20 febbraio. Qualche giorno fa erano stati presentati i 10 titolari, che tra pochi giorni verranno divisi in due squadre, il Team LeBron e il Team KD, capitanati appunto da James e Durant (che però probabilmente non potrà giocare).

Le riserve sono state scelte dai coach NBA. Per quanto riguarda la Western Conference, sono stati selezionati Karl-Anthony Towns, Devin Booker, Luka Doncic, Rudy Gobert, Draymond Green, Chris Paul e Donovan Mitchell. Green ha però già annunciato che non prenderà parte alla partita per l’infortunio che lo tormenta ormai da qualche settimana, sarà Adam Silver a dover scegliere un rimpiazzo. Un possibile sostituto potrebbe essere Anthony Davis, ma anche Brandon Ingram o Anthony Edwards.

The Western Conference reserve pool for the 2022 NBA All-Star Game: pic.twitter.com/cSpk7LZypp — NBA Communications (@NBAPR) February 4, 2022

Ad Est sono invece stati chiamati Jimmy Butler, Darius Garland, James Harden, Zach LaVine, Khris Middleton, Jayson Tatum e Fred VanVleet. Per Garland e VanVleet si tratta della prima presenza all’All Star Game, mentre Harden ha raggiunto la doppia cifra a quota 10. Possibili sostituti di Kevin Durant potrebbero essere gli esclusi Jrue Holiday, Jarrett Allen, LaMelo Ball o Miles Bridges.

The Eastern Conference reserve pool for the 2022 NBA All-Star Game: pic.twitter.com/VlAWUqegB6 — NBA Communications (@NBAPR) February 4, 2022