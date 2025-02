NBA All-Star Game 2025: LeBron assente, vince il Team OGs di Shaq con Steph Curry MVP

L’NBA All-Star Game 2025 è stato uno spettacolo memorabile, caratterizzato da un nuovo format e da un’assenza storica: LeBron James, per la prima volta in vent’anni, ha dovuto saltare l’evento a causa di un problema alla caviglia e al piede sinistro. Il quadrangolare introdotto dalla NBA ha regalato partite intense, culminate nella vittoria del Team OGs, capitanato da Shaquille O’Neal. A brillare più di tutti è stato Steph Curry, eletto MVP della manifestazione davanti ai suoi tifosi al Chase Center di San Francisco.

La chimica fa la differenza: Team OGs batte Team Barkley

A fare la differenza nella finale è stata la chimica di squadra: il Team OGs, selezionato da Shaq, poteva contare su diversi giocatori reduci dall’avventura olimpica di Parigi 2024, e la loro abitudine a giocare insieme è emersa chiaramente nella sfida contro i ragazzi del Team Barkley.

Il protagonista assoluto della finale è stato Jayson Tatum, autore della schiacciata decisiva per la vittoria e miglior marcatore del match con 15 punti, seguito da Steph Curry, che ha chiuso con 12 punti.

Dall’altra parte, le Global Stars hanno lottato fino all’ultimo, guidate da un combattivo Victor Wembanyama, che ha segnato 11 punti e si è distinto per l’energia e l’intensità sotto canestro, gettandosi su ogni pallone e su ogni rimbalzo, ma i suoi sforzi non sono bastati per evitare la sconfitta.

Steph Curry MVP: spettacolo davanti ai suoi tifosi

Anche se Jayson Tatum è stato il miglior realizzatore della finale, il premio di MVP dell’All-Star Game è andato a Steph Curry, che ha incantato il pubblico di San Francisco con le sue giocate spettacolari. Davanti ai suoi tifosi, la stella dei Warriors ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei giocatori più amati della NBA.

Un All-Star Game senza LeBron, ma con un nuovo format vincente

L’assenza di LeBron James ha segnato la fine di un’era, ma il nuovo format quadrangolare dell’All-Star Game 2025 ha saputo regalare emozioni forti. La vittoria del Team OGs, la chimica vincente tra i reduci di Parigi 2024, l’energia di Wembanyama e la magia di Steph Curry hanno reso questa edizione indimenticabile.

