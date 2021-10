La star dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, sta creando molti “problemi” alle squadre NBA a due anni dall’inizio della sua carriera da professionista e Allen Iverson pensa che sarà più letale con un tiro in sospensione coerente.

In un recente colloquio con Taylor Rooks di Bleacher Report, Iverson ha condiviso cosa pensa di Morant e del suo gioco. Secondo la leggenda NBA, vede molto di sé nel giovane Grizzlies, ma Morant può persino essere migliore con un jumper migliore e più fluido.

“Una volta che il suo jumper diventerà naturalmente, saranno guai. È un problema in questo momento. Ma potrà essere peggio in futuro”.

"JA Morant…he just cool as hell" — Iverson on which player in today's game resembles his game the most#NBATwitter — Talkin’ NBA 🗣️ (@_Talkin_NBA) October 1, 2021

Entrando nel suo terzo anno, Ja Morant ha sicuramente aspirazioni più grandi. Un posto All-Star è certamente un’idea, soprattutto considerando il modo in cui ha giocato nel 2020-2021 e un’altra apparizione ai playoff per Memphis non è così impossibile. Vediamo se Morant riuscirà davvero a migliorare il suo stop, arresto e tiro durante questa stagione NBA, come chiesto dallo stesso Allen Iverson. Fortunatamente per i Grizzlies, Morant è più che disposto a migliorare il suo gioco e portare se stesso e la squadra a livelli più alti.

Leggi anche: LeBron James rivela qual è la novità più grande per i Los Angeles Lakers