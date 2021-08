NBA – Anche Carmelo Anthony nel mirino dei Los Angeles Lakers

Estate di rivoluzione in casa Los Angeles Lakers.

Dopo l’arrivo di Russell Westbrook i gialloviola hanno rilanciato al massimo le loro ambizioni di titolo. Chiaro che una squadra con questi big three diventi molto appetibile per tanti veterani a caccia della possibilità di vincere.

Un fatto che combacia con la necessità dei californiani di allungare il roster, visto che per arrivare a Westbrook, sono partiti Harrell, Caldwell Pope e Kuzma.

Dopo gli ammiccamenti con Dwight Howard e la caccia aperta a una guardia, un altro giocatore dal notevole pedigree è stato accostato ai Lakers. Si tratta di Carmelo Anthony, reduce da una stagione con 13 punti di media e il 41% dall’arco.

A spingerlo verso Los Angeles, oltre alla doti tecniche e carismatiche, anche l’amicizia di vecchia data con LeBron James. Anche i New York Knicks sperano di far leva sul rapporto fra Melo e il presidente Leon Rose per convincere il giocatore a tornare ma al momento i Lakers appaiono nettamente in vantaggio.

Fonte: LA Times