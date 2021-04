NBA – Anche i Brooklyn Nets pensano a Mike James

Se si dovesse scommettere sulla prossima città in cui giocherà Mike James, probabilmente bisognerebbe farlo su New York. Dopo i rumors delle scorse ore che avevano accostato l’attuale giocatore del CSKA Mosca ai New York Knicks, ora si di lui sono spuntati anche i Brooklyn Nets.

James è sotto contratto col CSKA, ma da qualche settimana è fuori squadra. Nonostante un triennale ancora in essere con il club russo, è probabile un suo approdo in NBA per il finale di stagione. I Nets hanno dovuto rinunciare a LaMarcus Aldridge, pertanto potranno firmare un altro giocatore: secondo Eurohoops sarebbero interessati proprio a Mike James. Nella sua ultima stagione in NBA, nel 2017-18, l’americano aveva segnato 9.3 punti di media tra Phoenix e New Orleans.

Brooklyn ha alcuni problemi di infortuni tra le guardie: Irving ha saltato diverse partite per vari motivi, Harden è ancora ai box e non si sa se Dinwiddie potrà recuperare per i Playoff. Il GM della franchigia, Sean Marks, nei giorni scorsi non ha escluso la firma di una guardia. James stava segnando 19.3 punti di media con 5.7 assist in questa stagione di Eurolega, prima di venire sospeso dal CSKA per problemi con l’attuale coach Itoudis. Nelle scorse ore il giocatore aveva anche commentato su Twitter i rumors che lo avevano accostato ai Knicks.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.