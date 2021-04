NBA – Anche i Denver Nuggets avranno una franchigia affiliata in G-League

I Denver Nuggets hanno annunciato l’affiliazione di una squadra di G-League. Si tratta dei Grand Rapids Drive che hanno sede a Walker, nel Michigan.

I Drive precedentemente erano affiliati ai Detroit Piston ma dalla prossima stagione instaureranno una partership con Denver. Nella nota stampa che annuncia l’accordo di parla di un’affiliazione “ibrida”. I Nuggets comunque controlleranno tutti gli aspetti cestistici dei Grand Rapids che però non diventeranno di proprietà della famiglia Kroenke ma resteranno in mano alla SSJ Group LLC.

From CO to MI, #MileHighBasketball takes another step forward! pic.twitter.com/Pmr3vIzNiZ

La parte gestionale, specialmente per quanto riguarda marketing e attività sul territorio, verrà coordinata da Steve Jbara, con la supervisione dei Nuggets.

“La G-League continua a essere una destinazione essenziale per la crescita dei giocatori – ha dichiarato il presidente della lega di sviluppo, Shareef Abdur-Rahim -. Jbara e il suo staff faranno grandi cose, sono felicissimo di questo accordo che farò benissimo a entrambe le parti”.

DRIVE FANS: We’re excited to announce our new affiliation with the @nuggets and can’t wait to elevate our basketball experience to a mile-high level! #elevateGR

New logo and identity coming soon! More info at link in bio. pic.twitter.com/zwk2HFDmRy

— Grand Rapids Drive (@grdrive) April 27, 2021