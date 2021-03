I Milwaukee Bucks si preparano a rispondere a Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, attingendo anch’essi dal mercato dei free agent e dei giocatori liberatisi tramite buyout.

I gialloviola hanno ingaggiato Andre Drummond mentre i Nets si sono assicurati LaMarcus Aldridge. I Bucks, invece, sembrano orientati ad effettuare delle aggiunte sul perimetro.

In particolare il nome più caldo è quello di Austin Rivers, finito a Oklahoma City nell’ambito di una trade a tre poco prima della deadline. L’ex Clippers, però, ha già lasciato OKC, senza scendere in campo e potrà ora firmare per qualunque franchigia. Secondo The Athletic, fra le due parti c’è un grande interesse reciproco e l’accordo potrebbe arrivare a breve.

The Milwaukee Bucks are leaders to sign Austin Rivers upon clearing waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. There’s strong mutual interest between the sides. https://t.co/xnw7aherEe — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2021

Milwaukee però valuta anche Brandon Knight, già visto nel Wisconsin nel 2013-14. L’ex Pistons, attualmente senza squadra, secondo The Undefeated, avrebbe svolto sabato a Miami un provino con i Bucks che avrebbero valutato positivamente il suo ginocchio. Insomma, due possibili innesti di esperienza per dare riposo a Jrue Holiday e Donte DiVincenzo.

Ex-Bucks guard Brandon Knight worked out with the Bucks on Saturday, source told @TheUndefeated. The eight-year veteran guard has overcome knee issues and regained explosiveness. The Bucks saw Knight workout in Miami earlier this year and are considering a guard for open spot. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) March 28, 2021

