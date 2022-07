NBA – Anche Jason Terry agli Utah Jazz insieme a Simone Fontecchio

Il processo di rifondazione degli Utah Jazz prosegue spedito e coinvolgerà a pieno titolo Simone Fontecchio, al suo esordio in NBA.

La franchigia di Salt Lake City qualche settimana fa ha scelto Will Hardy per il ruolo di head coach, facendo entrare nella dirigenza anche David Fizdale che è passato dietro la scrivania dopo tanti anni su varie panchine. Hardy, ex assistente di Popovich agli Spurs e Udoka a Boston, sarà l’allenatore più giovane dell’intera NBA.

Rebuilding totale a Utah nei piani di Danny Ainge dopo la cessione di Rudy Gobert e la probabile uscita anche di Donovan Mitchell. In questo processo ci sarà anche Simone Fontecchio: l’azzurro ha firmato un biennale e farà il suo esordio in NBA. A Salt Lake City troverà anche una istituzione come Jason Terry. The Jet, storico giocatore di Dallas, era uno dei papabili per il ruolo di capo allenatore ma sarà assistente di Hardy lasciando il ruolo di head coach dei Grand Rapids in G-League.

The Utah Jazz are finalizing hiring NBA G League Grand Rapids head coach Jason Terry as an assistant coach on Will Hardy’s staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2022