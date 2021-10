L’esordio assoluto di Russell Westbrook con i Los Angeles Lakers, un paio di giorni fa, non era andato bene. La point guard aveva segnato solo 2 punti in 17′, tirando 1/7 dal campo e perdendo 6 palloni a fronte di 4 assist. La seconda gara di Russ in giallo-viola, questa notte contro Phoenix, è stata anche peggio.

Westbrook ha infatti realizzato 8 punti, frutto di 3/12 dal campo, in 26′. Gli assist sono stati 5, ma le palle perse addirittura 9. In questo modo la point guard dei Lakers, in due gare, ha raggiunto le 15 palle perse totali, a fronte di 9 assist, il tutto tirando 4/19.

I Lakers hanno perso entrambe le partite e sono ancora a zero vittorie in quattro gare di preseason. Nulla di allarmante, ma sicuramente si sono visti inizi migliori. Dalla prossima gara contro Golden State tornerà LeBron James, che deve ancora fare il proprio esordio stagionale. Il Re disputerà le ultime due partite di preseason per mettere qualche chilometro nelle gambe in vista dell’inizio della stagione.

Russell Westbrook in 2 preseason games: 42 MINS

9 AST

15 TOV

4-19 FG pic.twitter.com/XFdOO67fGs — StatMuse (@statmuse) October 11, 2021