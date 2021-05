NBA – Anche Vanessa parlerà durante l’introduzione di Kobe Bryant nella Hall of Fame

Sabato si terrà la cerimonia di ingresso nella Hall of Fame 2021. Nella classe di quest’anno ci sarà anche il compianto Kobe Bryant.

A introdurlo è stato chiamato Michael Jordan ma sul palco insieme a lui ci sarà anche Vanessa, la moglie del Black Mamba. Proprio lei aveva invitato MJ a pronunciare il discorso introduttivo per Kobe.

Vanessa Bryant will speak in honor of Kobe Bryant during Kobe’s Naismith Hall of Fame @Hoophall induction on Saturday. Presenters accompany inductees as they deliver their speeches. Michael Jordan will join Vanessa Bryant on stage.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2021