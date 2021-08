NBA – Anche Willy Hernangomez trova squadra dopo le Olimpiadi

Nuovo contratto in arrivo per Willy Hernangomez.

Il lungo spagnolo ha firmato un rinnovo triennale con i New Orleans Pelicans, secondo The Athletic.

Free agent center Willy Hernangomez has agreed to a three-year deal to stay with the New Orleans Pelicans, agents Jim Tanner and Guillermo Bermejo of @_tandemse tell @TheAthletic @Stadium .

In realtà il terzo anno di contratto, in realtà, dovrebbe essere, stando a quanto riporta SNY.

The final year on Willy Hernangomez’s 3-year deal with New Orleans is a team option, per SNY sources. The Athletic first reported that Hernangomez agreed to a 3-year deal to remain w/Pelicans. Hernangomez, originally drafted by NYK, averaged 7.8 points & 7.1 rebs in ‘20-‘21.

— Ian Begley (@IanBegley) August 6, 2021