Da qualche partita, Andre Drummond è rientrato dopo un piccolo infortunio al piede. Sebbene il centro dei Los Angeles Lakers abbia dominato la gara contro i Nets, nelle successive due uscite ha invece faticato molto. Drummond ha segnato appena 3 punti contro New York, tirando solo 1/3 dal campo in 25′, per poi replicare ieri notte con 4 punti e 2/7 al tiro in 24′ contro Charlotte.

Difficoltà offensive insolite per un giocatore che in carriera vanta 14.6 punti a partita, 16.1 in questa stagione tra Cavaliers e Lakers. Da quando è arrivato a Los Angeles, tuttavia, nonostante le assenze di James e Davis, Drummond ha segnato 9.2 punti di media in 5 gare. Nel post-partita del match vinto contro gli Hornets, Drummond ha fatto mea culpa davanti alle telecamere:

In attacco probabilmente non ho mai giocato così male in tutta la mia carriera. Sto ancora cercando di inserirmi nel gioco dei Lakers. Non voglio che mi condizioni. So perché sono qui, ovvero aiutare questa squadra in difesa. L’accatto arriverà.

Nelle ultime due uscite, a dire la verità, Andre Drummond non ha aiutato i Lakers nemmeno difensivamente, stando alle statistiche. In entrambe le occasioni ha avuto un Net Rating negativo, -13.7 contro i Knicks e -8.7 contro gli Hornets (differenza tra punti segnati e subiti con lui in campo per 100 possessi). Per sua fortuna, l’ex Cavs avrà subito l’occasione di rifarsi contro Boston venerdì, in attesa dei rientri di LeBron ed Anthony Davis che sicuramente gli toglieranno un po’ di pressione.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.