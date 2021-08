NBA – Andre Iguodala torna ai Golden State Warriors

Andre Iguodala tornerà a giocare per i Golden State Warriors.

La notizia circolava già da qualche giorno ed è stata confermata dal giocatore stesso al New York Times.

Andre Iguodala tells @NYTSports that he is returning to the @warriors.

“The relationship with the fans, the relationship with the Bay, the opportunity to end it here, was just something special.”–@andre https://t.co/rByRkaNEbK

— Jonathan Abrams (@Jpdabrams) August 6, 2021