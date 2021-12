Ricordate Andre Ingram? Qualche anno fa, prima che i Los Angeles Lakers tornassero competitivi, era stato preso dalla G-League e aveva giocato 6 partite in NBA tra il 2017 e il 2019. Nel 2017 era diventato, a 32 anni, il rookie più vecchio di sempre a giocare in NBA e alla sua prima partita aveva segnato 19 punti contro Houston.

Dal 2019 Ingram non mette piede in NBA, ma nel frattempo è diventato presidente dell’Associazione Giocatori della G-League, dove a ottobre era stato firmato dai South Bay Lakers. La franchigia maggiore, in NBA, non sta andando benissimo ed è sul 13-13 dopo un paio di mesi di stagione regolare. D’altro canto Andre Ingram invece qualcosa sta vincendo. In G-League non è ancora mai sceso in campo in questa stagione, in compenso però la notte scorsa è stato protagonista in televisione. Il giocatore, che ora ha 36 anni, è stato concorrente del celebre programma americano “La Ruota della Fortuna” ed ha fatto jackpot, vincendo 31.500 dollari.

Non si tratta di una cifra astronomica, ma considerati gli stipendi di G-League molto diversi da quelli NBA si tratta comunque di una buonissima somma.

