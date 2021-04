NBA – Andrew Bogut parla dei dissidi interni agli Warriors a causa di Oubre

Kelly Oubre Jr è stato vicino a lasciare i Golden State Warriors prima della trade deadline. È stato infatti riportato a posteriori di un possibile scambio con i Brooklyn Nets, non andato in porto. Le perplessità degli Warriors su Oubre, che è in scadenza in estate, riguarda il dubbio che il giocatore possa non accettare un ruolo dalla panchina una volta che Klay Thompson sarà recuperato.

Lo stesso Oubre nelle scorse settimane ha ribadito, parlando con i giornalisti, che preferirebbe di gran lunga partire in quintetto. Proprio queste parole del giocatore sembra abbiano creato qualche spaccatura all’interno dello spogliatoio, retroscena svelato da Andrew Bogut nel suo podcast Rogue Bogues. Il centro australiano, vincitore del titolo NBA 2015 con Golden State, ha raccontato come un giocatore degli Warriors ne abbia parlato con toni accesi proprio con Oubre.

Non farò il nome del giocatore in questione, ma so che i giocatori degli Warriors non hanno preso con troppa leggerezza i commenti di Oubre. Di base hanno fatto notare come Andre Iguodala, un MVP delle Finals, non avesse problemi ad uscire dalla panchina. Ma abbiamo Kelly fot***o Oubre che non ha intenzione di farlo. E non è stato qualcosa detto alle sue spalle. Un giocatore di cui non farò il nome lo ha rinfacciato allo stesso Oubre, non era contento della sua ultima uscita.

Facendo un semplice ragionamento, avendo menzionato Iguodala, è probabile che si tratti di qualcuno che con Iguodala ci ha giocato. Gli unici giocatori residui da quella squadra sono i Big 3, Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green, più Kevon Looney. Quindi probabilmente è uno di questi 4.

Oubre ha comunque smentito che qualcosa del genere sia accaduto, mediante una storia Instagram. Nella storia, il giocatore di Golden State ha semplicemente condiviso un’immagine di Spongebob che aspira con il naso le emoji dei cappelli, ovvero “cap”, che in slang significa “bugie”.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.