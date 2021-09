Il problema dei Golden State Warriors con la posizione di playmaker di riserva è minimo rispetto al potenziale dilemma della formazione iniziale. La città di San Francisco richiede che tutti i giocatori e i dipendenti siano vaccinati per entrare al Chase Center. Ai non vaccinati non è consentito l’ingresso, inclusi i giocatori. È interessante notare che le fonti affermano che l’NBA Andrew Wiggins sta scegliendo di non farsi il vaccino ma forse un’esenzione religiosa lo potrà salvare…

Secondo Rusty Simmons del San Francisco Chronicle, Andrew Wiggins sta per ottenere un’esenzione religiosa dall’NBA per evitare di inocularsi il vaccino. Ciò non significa ancora che sarà autorizzato a giocare. La città potrebbe potenzialmente non consentire a Wiggins di giocare nelle partite casalinghe, anche dopo aver ottenuto un lasciapassare religioso.

Gli Warriors saranno senza Klay Thompson e James Wiseman all’inizio della stagione. Perdere Wiggins sarebbe un colpo durissimo per i californiani. Quando stai cercando di riprenderti da due anni consecutivi senza i playoff, questo non è un buon inizio.

Stiamo a vedere cosa si deciderà di fare con l’ala che, a quanto pare, è un no vax convinto, quindi difficilmente accetterà di farsi il vaccino…

