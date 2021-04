NBA – Annuncio shock di Scottie Pippen: è morto il suo primogenito

Annuncio shock di Scottie Pippen. La leggenda dei Chicago Bulls ha poco fa rivelato sui social che il suo primogenito, Antron, è tragicamente morto a causa di un’asma cronica.

Ho il cuore a pezzi nell’annunciare che ieri ho dovuto dire addio al mio primogenito Antron. Io e lui condividevamo un amore per il basket e abbiamo avuto innumerevoli conversazioni riguardo il gioco. Antron soffriva di asma cronica e, se non l’avesse avuta, credo davvero che sarebbe arrivato a giocare in NBA. Non lasciava mai che questa lo buttasse giù, comunque. Antron è rimasto positivo e ha lavorato duro, sono davvero fiero dell’uomo che è diventato. Per favore pensate e pregate per sua madre, Karen, e tutta la sua famiglia e i suoi amici. Un cuore puro e una buona anima se n’è andata fin troppo presto. Ti amo, figlio mio, stammi bene finché non ci incontreremo di nuovo.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg — Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

Please keep his mom, Karen, and all of his family and friends in your thoughts and prayers. A kind heart and beautiful soul gone way too soon. I love you, son, rest easy until we meet again. 🙏🏾 (3/3) pic.twitter.com/eYyQ6pcdtx — Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

Antron Pippen aveva 33 anni ed era nato dal primo matrimonio di Scottie Pippen con Karen McCollum. I due avevano divorziato nel 1990. Nella sua carriera, Antron era un ottimo giocatore di liceo e aveva calcato anche i parquet NCAA con South Georgia Tech e Texas A&M International. Ad un certo punto, il suo nome era stato anche inserito nella Top 100 dei migliori prospetti.

Pippen ha in totale 7 figli, di cui 4 con Larsa e altri 2 da precedenti fidanzate. Uno dei 4, Scottie Pippen Jr, settimana scorsa si è dichiarato eleggibile per il Draft NBA.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.