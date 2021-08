La superstar NBA Giannis Antetokounmpo è ora un orgoglioso proprietario di una squadra sportiva di baseball dopo essere entrato a far parte del gruppo di proprietà dei Milwaukee Brewers, una delle formazioni della major league americana. Tuttavia, quando si tratta di baseball, la star dei Milwaukee Bucks sa di avere MOLTO da imparare.

Parlando della notizia della sua partecipazione ai Brewers, Giannis ha preso in giro se stesso e il suo swing da baseball tutt’altro che ideale che è stato oggetto di battute dopo la sua recente mossa.

Now i just have to work on my swing!! 😂😂 #NewBeginnings⚾️ @Brewers pic.twitter.com/pRIBv4Avf9 — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 21, 2021

Per quel che vale, Giannis Antetokounmpo non sta scherzando sul fatto che ha bisogno di lavorare sui suoi swing. Un vecchio video di lui che pratica la sua battuta con i New York Yankees è recentemente diventato virale ed è sicuro dire che il fenomeno dei Bucks ha bisogno di alcune delle lezioni di base prima di poter solo pensare di poter praticare questo sport.

Now that Giannis Antetokounmpo is a minority owner of the #Brewers, the next step is to fix his swing 🤣pic.twitter.com/rbYoojSMxS — Lily Zhao (@LilySZhao) August 20, 2021

Chissà che magari un giorno Giannis Antetokounmpo farà come Michael Jordan che lasciò momentaneamente l’NBA per darsi al baseball, magari con i Milwaukee Brewers. Ci sembra abbastanza impossibile, vista la sua incapacità con una mazza in mano, però mai direi mai, questi fenomeni vogliono eccellere in tutto.

