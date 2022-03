Questa notte è andato in scena un altro re-match del primo turno dei Playoff dello scorso anno: Phoenix Suns contro Los Angeles Lakers. Esattamente come nei casi precedenti, sono stati i Suns a vincere, tra l’altro rifilando 140 punti ai giallo-viola nonostante l’assenza di Chris Paul. Prima della partita però delle dichiarazioni di Anthony Davis avevano acceso un fuoco, visto che il lungo, attualmente indisponibile per un infortunio al ginocchio, aveva dichiarato che nella scorsa post-season i Lakers avrebbero vinto la serie contro i Suns se lui fosse stato sano.

Davis aveva giocato solo le prime 3 gare della serie contro Phoenix, infortunandosi nel corso della quarta quando i Lakers erano avanti 2-1 nel confronto. Nonostante un tentativo di rientro in Gara-6 (durato solo 5′), i giallo-viola senza AD sono poi caduti rovinosamente per 4-2.

Parole che ovviamente non hanno fatto piacere a Devin Booker, che le ha commentate dopo la partita in cui ha segnato 30 punti.

If if was a fifth then we’d all be drunk [modo di dire americano, ndr]. Ci sono tanti “se” in questo gioco. Se guardiamo alla storia tra le linee, succede a qualcosa a qualsiasi squadra durante ogni stagione. Invece di andare per la tua strada, alla fine fai commenti del genere [come quelli di Anthony Davis, ndr].

“If if was a fifth, we’d all be drunk. … There’s a lot of if’s in this game. And you look at history along the lines, there’s something that comes up for every team during every season. Instead of just taking the high route and going, you have to make a comment like that.” pic.twitter.com/BxanohbOmf

— Kellan Olson (@KellanOlson) March 14, 2022