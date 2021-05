Il ritorno in campo di LeBron James dopo un mese e mezzo, avvenuto ieri notte contro Sacramento, è stata una notizia tutto sommato improvvisa. Si sapeva che la stella dei Los Angeles Lakers era vicina al rientro, ma non c’erano indicazioni che potesse scendere in campo già contro i Kings fino a poche ore prima delle partita. Nemmeno i suoi compagni a quanto pare ne erano a conoscenza e probabilmente lo hanno scoperto da Twitter come tutti gli altri. Anthony Davis, dopo la gara, ha rivelato come ha scoperto del rientro di James.

Secondo quanto raccontato da AD, sarebbe stata una Gif rappresentante persone danzanti inviata da Montrezl Harrell nella chat di gruppo dei Lakers ad introdurre la gioiosa notizia. Gioiosa almeno in principio, visto che comunque i Lakers sono usciti sconfitti dallo scontro californiano contro i Kings.

Anthony Davis says he found out LeBron was coming back when Trezz sent a gif of people dancing in a group chat. — Ryan Ward (@RyanWardLA) May 1, 2021

