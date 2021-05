L’infortunio muscolare all’inguine subito ieri sera da Anthony Davis nel primo tempo di Gara-4 probabilmente lo metterà KO per Gara-5, che si disputerà domani notte a Phoenix. La serie è sul 2-2 e chi vincerà la prossima partita si guadagnerà il primo matchpoint per passare il turno.

Nonostante sia “poco probabile” che Davis scenda in campo in Gara-5, il lungo giallo-viola continua ad essere day-to-day. Ci sarebbe ottimismo riguardo il suo ritorno sul parquet in questa serie, magari già da Gara-6 che si disputerà allo Staples Center.

Lakers star Anthony Davis is unlikely to play in Game 5 vs. Suns on Tuesday due to strained groin, sources tell @TheAthletic @Stadium. There’s optimism about Davis‘ status as series continues and as he is evaluated day-to-day.

