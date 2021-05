I Los Angeles Lakers ieri notte hanno subito la quinta sconfitta nelle ultime sei gare, contro i Toronto Raptors che sono al momento fuori anche dal Play-in. Come se non bastasse, LeBron James ha subito una ricaduta dell’infortunio alla caviglia ed è in dubbio per il prossimo impegno contro Denver.

Nel post-partita Anthony Davis ha commentato duramente le difficoltà che i Lakers stanno attraversando da un mese abbondante a questa parte. Il lungo, rientrato ormai da più di una settimana, aveva già commentato in precedenza le sconfitte che i giallo-viola stanno subendo contro squadre più modeste. Lo stesso AD contro Toronto ha segnato 12 punti con appena 5/16 dal campo, la terza partita su sei con meno del 32% al tiro da quando è rientrato. Ieri notte, i Lakers sono stati superati di 11 punti nei minuti in cui Davis era in campo. Il lungo ha provato a spiegare le sue difficoltà personali, in primo luogo:

Ci si abitua a giocare 20-25 minuti, ora ne abbiamo aggiunti 10, 12 e quindi devi ri-abituarti anche a giocare così tanto in una partita.

Poi Anthony Davis ha commentato in generale il momento della squadra:

L’intera squadra è in una specie di crisi, siamo in difficoltà. Non più individualmente, ma collettivamente, su entrambi i lati del campo. Abbiamo toccato il fondo… Ma ora potremo solo salire. Non possiamo scendere più in basso di così.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.