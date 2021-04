Ieri notte i Minnesota Timberwolves hanno vinto una partita al fotofinish contro i New York Knicks dell’ex coach Tom Thibodeau. Il canestro decisivo lo ha segnato Malik Beasley da tre punti, ma un grande impatto sulla gara l’hanno avuto soprattutto Karl-Anthony Towns e il rookie Anthony Edwards. Proprio la prima chiamata assoluta all’ultimo Draft ha lanciato un paio di frecciatine agli avversari dopo la partita, da una parte criticando una scelta difensiva di Elfrid Payton e dall’altra punzecchiando RJ Barrett.

In particolare Payton ha discutibilmente deciso di raddoppiare Edwards sul canestro di Beasley: il rookie ha scaricato proprio per il compagno appostato dietro l’arco, sfruttando questa scelta dell’avversario. “Mi stavo per girare per tirare in allontanamento quando ho visto che Payton era venuto a raddoppiarmi. Ho pensato fosse pazzo. Ho visto Beas [Beasley, ndr] e gliel’ho passata. Dopodiché mi avrete visto alzare le mani. Sapevo che avrebbe segnato” ha dichiarato Edwards.

