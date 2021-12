Anthony Tolliver ha 36 anni e non è mai stato una stella della NBA, ma sicuramente è stato consistente nel corso delle stagioni, guadagnandosi contratti dal 2008 ad oggi senza venire scelto al Draft. Ora il veterano ha ottenuto l’ennesima occasione, un decadale ai New Orleans Pelicans a causa delle numerose assenze per Covid-19. È la 12° maglia indossata in carriera da Tolliver in NBA, nessuno ne ha vestite di più.

Tolliver ha eguagliato il record di Chucky Brown, Jim Jackson, Tony Massenburg, Ish Smith e Joe Smith, tutti fermi a 12 squadre. Nel curriculum del lungo ora ci sono San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Charlotte Bobcats, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers e ora appunto New Orleans Pelicans. Il tutto in 14 stagioni, segnando 6.1 punti di media.

Believe this will tie Anthony Tolliver with Chucky Brown, Jim Jackson, Tony Massenburg and Joe Smith for a league record: 12 NBA teams on his resume.

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 26, 2021