Probabilmente Kent Bazemore pensava di fare una semplice battuta, esaltando il compagno Steph Curry che aveva appena segnato 49 punti, e invece ha dato origine ad una polemica sull’asse Golden State Warriors – Washington Wizards. Bazemore, commentando la prestazione di Curry, l’aveva messa a paragone con quella appena realizzata da Bradley Beal, autore di 50 punti. I due si stanno contendendo il titolo di miglior marcatore della stagione, ma Beal proprio in quella gara ha rimediato un infortunio muscolare e salterà almeno 2 partite (quella di ieri notte e la prossima).

“49 punti in 29 minuti, davvero irreale” – ha dichiarato Bazemore sulla prestazione di Curry – “Ci sono giocatori che si stirano per tenere questo passo”. Parole giunte alle orecchie di Beal, storicamente piuttosto permaloso. E infatti anche stavolta la stella degli Wizards non l’ha presa bene, rispondendo su Twitter.

“Dovrei lasciarlo vivere o dovrei esplodere?” ha prima chiesto Beal ai propri followers, optando per la seconda. “Non mi conosci e non sai un c***o di me! Non sai perché scendo in campo e gioco, sicuramente non per avere l’approvazione di qualcun altro! Sei davvero uno SFIGATO! Ma non mi sorprende che queste parole vengano da te, le persone come te fanno così! Fa ridere quello che hai detto, perché significa che hai ammesso di aver cercato i miei numeri prima della partita. Però sono io che sto inseguendo [Curry, ndr]! Chiudi quella c***o di bocca!” ha scritto il giocatore di Washington. È poi arrivato un secondo tweet per chiudere il discorso: “Io sto al mio posto! Mi concentro solo su Bradley. Non mi interessa quello che fanno gli altri giocatori in questa Lega. Sono concentrato su di me e sui miei compagni! Tieni la tua m***a per te, Kent!“.

Lol should I let him live or really go off? — Bradley Beal (@RealDealBeal23) May 11, 2021

@24Bazemore you don’t know me or shit about me bruh!!! You don’t know why I go out there and play and it damn sure ain’t for another man’s approval!!! You a straight LAME!!! But it don’t surprise me coming from you, thats what’s yo type do!! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) May 11, 2021

@24Bazemore it’s funny you say that because ya mans admittedly checked my numbers before the game, but IM CHASING!!! Shut yo ass up! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) May 11, 2021

I stay in my lane!! Focus on BRAD. Idc what another man doing in this league. I’m concerned about me and MY GUYS over here!! Keep that goofy shit over there @24Bazemore !! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) May 11, 2021

Tutto finito? Non esattamente. Kamiah Adams-Beal, moglie di Bradley Beal, ha rincarato la dose sempre su Twitter, sottolineando le scarse statistiche di Bazemore (che questa notte contro i Jazz ne ha comunque messi 19). “Non mi farei illusioni per una risposta. Ma ehi, magari dopo una lunga serata da 8 punti, 1 assist, 1 rimbalzo, 6 palle perse e 6 falli commessi avrà del tempo per rispondere”.

I wouldn’t hold my breath for a response. But hey, maybe after a long night of 8 points, 1 assist, 1 rebound, 6 turnovers and 6 fouls he will have some time. — Kamiah Adams-Beal (@KamiahAdams) May 11, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.