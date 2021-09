Finora sembrava solo una remota possibilità, invece allo stato attuale delle cose Ben Simmons sembrerebbe indirizzato a dare “buca” ai Philadelphia 76ers per il training camp. L’australiano, separato in casa dalla fine degli scorsi Playoff, in estate non ha avuto contatti con la dirigenza, che sta cercando di cederlo senza successo da mesi. I rapporti sono ora ai minimi storici e ci si aspetta che alla fine Simmons davvero non si presenti agli ordini di coach Doc Rivers settimana prossima.

The expectation remains, one week out from 76ers media day, that Ben Simmons will choose not to report to the team’s training camp, league sources say. But the Sixers, sources say, remain intent on trying to convince Simmons to report.

— Marc Stein (@TheSteinLine) September 20, 2021