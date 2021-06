Subito dopo la fine di Gara-7, Ben Simmons è stato il bersagli di forti critiche, sfociate in alcuni casi in insulti, da parte dei tifosi dei Philadelphia 76ers. Il giocatore, All Star nelle ultime tre stagioni, ha segnato 9.9 punti di media nella serie contro gli Atlanta Hawks, andando per 4 volte su 7 sotto la doppia cifra comprese le ultime 3 partite. In Gara-7 Simmons ha segnato la miseria di 5 punti prendendosi 4 tiri totali: non sono stato quindi tanti gli errori, ma più che altro la mancanza di coraggio. Nel quarto periodo dell’ultima partita, in uno dei momenti decisivi, Simmons aveva una facile schiacciata ma ha addirittura deciso di passare la palla ad un Tobias Harris marcato (che ha sbagliato la conclusione).

Una statistica mostra in particolare come Ben Simmons sia stato tutt’altro che un leader nel momento del bisogno. Il giocatore di Philadelphia si è preso 0 tiri nel quarto quarto delle ultime 4 partite della serie. Un dato allarmante se si pensa che è il secondo miglior giocatore dei 76ers dietro Embiid.

“Offensivamente, in questa serie non c’ero. Ho molto su cui lavorare” ha dichiarato Simmons nel post-partita, parole che sicuramente non placheranno l’ira dei tifosi in questo momento.

