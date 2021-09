Aumenta la tensione tra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers, che non comunicano da fine agosto quando il giocatore aveva manifestato di voler cambiare aria. Da allora la franchigia ha provato a intavolare trattative senza successo, soprattutto per le richieste molto alte. Ora però Simmons ha messo i Sixers con le spalle al muro: è stata infatti confermata da Adrian Wojnarowski l’indiscrezione già circolata ieri. Il giocatore non si presenterà al training camp che partirà nei prossimi giorni, di fatto costringendo la franchigia ad accelerare le operazioni per scambiarlo.

Nonostante lo scarso rendimento degli ultimi Playoff, Simmons è infatti ancora un giocatore molto importante per Philadelphia e nel 2019 aveva firmato al massimo salariale. Come scritto da Woj, il giocatore sarebbe consapevole delle sanzioni alle quali andrà incontro scegliendo questa strada, ma è comunque intenzionato a forzare la mano della dirigenza. Se i Sixers non lo cederanno e lui si continuerà a rifiutare di partecipare ad allenamenti e partite, la squadra potrà multarlo per diversi milioni di dollari.

Simmons is clearly aware of sanctions available to organization to fine and suspend him, including withholding of salary. But so far, Simmons appears willing to carry out a plan of forcing his way to a new team. Sixers have yet to find a a trade they’re willing to make for him. https://t.co/vxSrBUWjXw

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 21, 2021