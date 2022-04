I dubbi sembravano essere stati spazzati via qualche giorno fa. Ben Simmons era destinato a rientrare in campo in Gara-4, facendo così il proprio esordio stagionale e quello assoluto con i Brooklyn Nets. Invece poco fa i bianconeri, nel loro injury report, hanno classificato Simmons come “out”. L’australiano quindi non sarà a disposizione nemmeno per Gara-4, che potrebbe essere anche l’ultima partita della stagione dei Nets in caso di sconfitta. Come spiegato da Adrian Wojnarowski, il motivo di tale decisione sarebbe il mal di schiena accusato dal giocatore in mattinata, dopo che ieri si era allenato regolarmente.

Sono proprio i dolori alla schiena a tenere ancora fuori Simmons, che non ha mai giocato in questa stagione. Inizialmente l’australiano rimaneva fuori per la sua rottura con Philadelphia, ma dopo la trade sono stati i problemi fisici a fermarlo.

ESPN Sources: The Nets and Ben Simmons expected he would be ready to play on Monday, but after getting on the court yesterday Simmons says he awoke with back soreness today. In the end, the team and Simmons agreed he’ll remain out for Game 4. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 24, 2022